Сбежавший из России после начала СВО Леонтьев отказался возвращаться на большую сцену

Народный артист России, советский и российский певец Валерий Леонтьев, вернувшийся на днях в Москву из США, где проживал последние несколько лет после начала СВО, не хочет возобновлять свою концертную деятельность. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на концертного директора артиста Бориса Чигирева.

Как поседал собеседник агентства, Леонтьев после десятков лет концертной деятельности намерен отдыхать. Он не рассматривает даже теоретическое возвращение на сцену.

«Он достаточно много на сцене работал, устал», — передает ТАСС слова Чигирева.

Будет ли Леонтьев выступать на корпоративах, в частности на новогодних, представитель певца не уточнил. Равно как и то, является ли отказ Леонтьева выступать официальным завершением певческой карьеры.

Накануне Леонтьев вернулся в Россию из США для участия в юбилейном концерте российского композитора Игоря Крутого. Этот выход на сцену стал первым для исполнителя шлягера «Мой дельтаплан» после периода длительного отсутствия в стране.

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