SHAMAN отреагировал на смерть своего 40-летнего пресс-секретаря Коробкова-Землянского

Российский исполнитель патриотического репертуара Ярослав Дронов (SHAMAN) прокомментировал в своем аккаунте в Telegram-канале преждевременный уход из жизни своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского.

Ранее стало известно, что российский журналист Антон Коробков-Землянский, являвшийся пресс-секретарем певца SHAMAN, скончался в Москве в возрасте 40 лет. Тело молодого человека обнаружила его супруга. По предварительным данным, мужчина умер от внезапного отека Квинке. По факту произошедшего правоохранителями проводится проверка.

«Царствие Небесное тебе, мой друг!» — написал Дронов.

Антон Коробков-Землянский ранее долгое время являлся пресс-секретарем певца Филиппа Киркорова. Он также был сотрудником Европейской медиагруппы. Являясь медийной персоной, молодой человек неоднократно принимал участие в различных ток-шоу на российском телевидении.

Ранее сообщалось, что в Красноярске скончался известный хоккеист и тренер Виктор Ломанов.