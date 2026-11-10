Закон о традиционных ценностях убьет российское кино: эксперт о размытых формулировках и коррупции

Киножурналист Давид Шнейдеров раскритиковал законопроект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей, заявив в комментарии для Pravda.Ru , что отсутствие четких юридических критериев может привести к абсурдным запретам в искусстве.

По его словам, размытость формулировок ставит под удар даже классику отечественного кинематографа, например, фильм «Москва слезам не верит», где показаны измены и развод.

Шнейдеров подчеркнул, что долг по алиментам является куда более реальной угрозой институту семьи, чем художественные образы, и призвал власти сосредоточиться на решении бытовых проблем граждан вместо юридических преследований творческих деятелей.

Ранее он предупредил об угрозе захвата кино искусственным интеллектом.