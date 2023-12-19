Семья футболиста ПСЖ подверглась нападению в собственном доме

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Александр Летелье с семьей стал жертвой нападения грабителей в собственном доме в пригороде Парижа, сообщает RMC Sport.

Ночью в дом ворвались четверо бандитов. В этот момент там находись Летелье с супругой и их дети двух и шести лет. Разбуженные сигнализацией супруги успели вызвать полицию, но у грабителей было время, чтобы под угрозой оружия потребовать драгоценности и деньги. Жену футболиста ударили по лицу.

Прибывшая на вызов полиция задержала трех из четырех нападавших. Одному из преступников был 21 год, двум – по 16.

33-летний Летелье выступает за парижский клуб с 2020 года. В нынешнем сезоне он не провел за основной состав ПСЖ ни одного матча.