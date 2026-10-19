Семья солистки группы «Винтаж» Плетневой пополнилась милым щенком

48-летняя солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева стала хозяйкой нового питомца, сообщает Super. Она специально прилетела в Лондон, чтобы встретиться с щенком по кличке Элио. Певица опубликовала в социальных сетях фотографии с малышом.

Плетнева призналась, что не планировала так быстро привязываться к щенку. Однако обаяние животного оказалось сильнее.

Фото: [ соцсети ]

«В него невозможно не влюбиться, и теперь мое сердце занято», — написала артистка.

У Анны также есть мини-пиг по кличке Нюша (позже переименовала его в Нюру, чтобы не обижать российскую певицу Нюшу): его подарили фанаты. Певица не стала отдавать животное в чужие руки, а оставила жить дома.

Плетнева сама занималась ее адаптацией, приучила к рукам и ответственно гуляла с поросенком дважды в день, как с обычной собакой.

Ранее сообщалось, что телеведущая Анфиса Чехова вернулась в Россию после четырех месяцев в США, где лечила питомца.