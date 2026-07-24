Чехова вернулась в Россию после четырех месяцев в США, где лечила питомца

48-летняя телеведущая Анфиса Чехова вернулась домой. Почти четыре месяца она провела в Соединенных Штатах, куда отправилась вместе со своей собакой по кличке Картошка, сообщает Super.

Причиной столь длительной поездки стало серьезное заболевание питомца — у собаки диагностировали онкологию, и Чехова решила дать ей шанс на лечение в лучших клиниках Нью-Йорка.

Вернувшись в Москву, Анфиса поделилась радостной новостью в своем личном блоге. Она опубликовала видео, на котором запечатлен момент воссоединения с мужем Александром Златопольским. Правда, саму встречу телеведущая не стала снимать на телефон, объяснив это желанием сохранить интимность момента.

За время пребывания в Нью-Йорке телеведущая активно делилась впечатлениями от жизни в мегаполисе. Она признавалась, что реальность оказалась не такой, как в фильмах, — город оказался более суетливым и сложным. Однако главной целью поездки было здоровье любимицы, и Анфиса не жалеет о потраченном времени и средствах.

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