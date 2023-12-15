Сербский клуб не сыграет с ЦСКА из-за «Байрактаров»

Товарищеский матч между ЦСКА и сербским «Партизаном», который планировали провести 1 февраля во время сборов Турции, не состоится.

По данным Baza, причиной этому стояло ухудшение турецко-сербских отношений, из-за которых «Партизан» решил перенести свой сбор из Турции на Кипр.

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал турецкие власти из-за поставок беспилотников «Байрактар» в Косово и предупредил, что это может повлиять на отношения между странами.

Армейский клуб оперативно нашел нового спарринг-партнера. В указанную дату ЦСКА проведет матч с узбекским «Андижаном». Другими соперниками красно-синих на сборах станут российские клубы – «Торпедо», «Родина» и «Химки».