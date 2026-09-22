Не стало гитариста New Found Glory Чеда Гилберта

Variety: умер гитарист-основатель панк-группы New Found Glory Чед Гилберт

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Гитарист-основатель и бэк-вокалист поп-панк-группы New Found Glory умер в возрасте 45 лет. Музыкант скончался утром 20 сентября во сне, сообщает Variety.

О смерти музыканта сообщили сама группа и его жена Лиза Чиморелли. Гилберт умер в окружении родных и друзей: последние минуты он провел рядом с женой и матерью. Причина смерти не раскрывается, но известно, что Чак много лет боролся с онкологическим заболеванием.

По информации источника, врачи обнаружили у Гилберта три опухоли в головном мозге и диагностировали кортикостерокарциному после многолетнего лечения редкой формы рака надпочечников.

Гилберт был одним из основателей New Found Glory и участвовал в записи всех альбомов группы — от дебютного Nothing Gold Can Stay до последнего альбома Listen Up!. Он выступал в группах Shai Hulud и International Superheroes of Hardcore — сайд-проекте New Found Glory.

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