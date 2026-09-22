Скандал в соцсетях: жена Петросяна недовольна, что не попала в Милан

В социальных сетях разгорелся очередной скандал вокруг супруги юмориста Евгения Петросяна — Татьяны Брухуновой. Поводом стал ее пост о том, что она не смогла попасть на Неделю моды в Милане и публично выразила по этому поводу недовольство. Реакция в сети оказалась далеко не сочувственной: вместо поддержки Брухунова получила шквал критики, и причина не только в самом факте жалобы. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Контраст, по мнению многих комментаторов, оказался слишком разительным. Пока россияне вовлечены в помощь фронту — вяжут носки для бойцов, плетут маскировочные сети, поддерживают соотечественников, — публичные личности продолжают жить гламурной жизнью и обсуждать пропуск на зарубежный модный показ. Для большинства граждан, сосредоточенных сегодня на реальных проблемах, такие приоритеты выглядят как минимум неуместно. Особое возмущение вызвало то, что Брухунова ранее позволяла себе с апломбом критиковать россиянок за использование неоригинальных сумок известных брендов, при этом сама активно демонстрируя приверженность дорогим аксессуарам и модным трендам. Теперь же она жалуется на невозможность посетить модное мероприятие — и для многих это стало точкой кипения.

В комментариях пользователи не стеснялись в выражениях. Люди писали, что невозможно быть настолько оторванной от реальности, когда на передовой идут бои. Указывали на лицемерие: сначала учила всех жить правильно, а теперь сама ноет из-за билета в Милан. Звучали и более жесткие предложения — вплоть до бойкота концертов, по аналогии с тем, как это ранее произошло с Ларисой Долиной.

Обсуждение вышло за рамки одной персоны и переросло в более широкую дискуссию о том, как селебрити ведут себя в нынешние непростые времена. Многие россияне призывают публичных личностей пересмотреть приоритеты и вспомнить о настоящих ценностях. Мода и престиж, возможно, и важны, но реальная помощь и поддержка соотечественникам, по мнению большинства, заслуживает куда большего внимания. И пока звезды демонстрируют, насколько они далеки от народа, в обществе зреет запрос на то, чтобы вернуть их с небес на землю — возможно, именно через бойкот и публичное давление.

Ранее сообщалось, что жена Петросяна снялась в образе за ₽85 тыс. у бассейна.