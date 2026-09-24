Кемстач рассказал об опыте в шоу «Выживалити» и поддержал Пересильд

На полях Международного фестиваля молодежи актер Леон Кемстач, известный по роли Андрея Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», дал интервью Леди Mail . Он поделился впечатлениями от участия в экстремальном телепроекте «Выживалити» на канале «Пятница!» и высказался о критике в адрес своей коллеги Анны Пересильд. Разговор получился откровенным: артист признал, что шоу многому его научило, но не все полезные привычки удалось сохранить.

Кемстач честно ответил на вопрос, осталась ли у него способность меньше пользоваться телефоном после проекта.

Не сохранилось качество. Это было временно. Сижу чуть-чуть, может, меньше, но сильно меньше не перестал. Главное, что я получил классный опыт, — признался актер.

То есть экстремальные условия, в которых участники на время отказывались от благ цивилизации, дали ему ценный урок, но в повседневной жизни вернуться к ограничениям не получилось. Это типичная история для многих, кто проходит через подобные испытания: полученный опыт остается в памяти, а старые привычки берут верх.

Отдельно Леон остановился на критике, которой подвергается Анна Пересильд — в сети активно обсуждают ее раннее поступление в Московскую школу кино. Актер встал на защиту коллеги: «Никогда не рано быть тем, кем хочешь быть. Поэтому только вперед». Этой фразой он фактически ответил всем хейтерам, подчеркнув, что возраст не должен быть препятствием для реализации мечты. Его позиция звучит как поддержка молодых талантов, которые сталкиваются с необоснованным давлением со стороны общества.

Леон Кемстач — молодой российский актер, который продолжает пробовать себя в разных сферах: от музыки до участия в популярных реалити-шоу. Его опыт в «Выживалити» и публичная поддержка Пересильд показывают, что он не боится экспериментов и готов отстаивать свою точку зрения. В итоге этот разговор на фестивале стал не просто светской новостью, а напоминанием о том, что за любым проектом стоит личный рост, а за критикой в адрес молодых артистов — их право на собственный путь. И, возможно, именно такая открытость и делает Кемстача интересным как для зрителей, так и для индустрии.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд попробовала себя в роли диджея и нарвалась на хейт.