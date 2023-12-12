Шахматный турнир среди школьников проводится в подмосковном Пушкинском
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
В МБОУ «Образовательный комплекс имени Героя России В.В. Матвеева» в подмосковном Пушкинском сегодня проходит шахматный турнир. Об этом сообщили в канале «Пушкиномедиа».
В состязаниях принимают участие победители среди учеников трех корпусов комплекса — Зеленоградского, Лесного и Ельдигино. В общей сложности участниками стали 12 человек.
«От каждого корпуса по четыре — победители школьного этапа. Сейчас ребята соревнуются за звание лучшей команды корпуса», — уточнили в сообщении.
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