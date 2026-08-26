«Зенит» может продать Луиса Энрике в «Фламенго», если «Динамо» купит другого вингера бразильского клуба

«Фламенго» предпримет новую попытку купить вингера «Зенита» Луиса Энрике. Однако, как отмечает «РБ Спорт», сделка зависит еще и от московского «Динамо».

«Фламенго» сделает оффер «Зениту», только если бразильскому клубу удастся продать нападающего сборной Эквадора Гонсало Плату. По данным инсайдера Андрея Панкова, переговоры «Динамо» с «Фламенго» находятся на продвинутой стадии. Бело-голубые хотят усилить оба фланга атаки, но в их шорт-листе есть и другие вингеры, кроме эквадорца.

«Зенит» купил Луиса Энрике у «Ботафого» зимой 2025 года за €28,2 млн. Но покупка себя не оправдала: дорогой бразилец лишь эпизодически сверкает на поле. При этом на родине интерес к игроку национальной сборной, который стал участником чемпионата мира, сохраняется. «Зенит» же хочет как минимум вернуть потраченные на Луиса Энрике деньги.

В нынешнем сезоне Луис Энрике принял участие в пяти матчах чемпионата и Кубка России и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что турецкий «Бешикташ» предпринял новую попытку купить полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.