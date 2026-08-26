В Мытищах построили детский сад в проекте «Ярославский»

В Мытищах построили детский сад на 300 мест в проекте «Ярославский», компании ПИК выдали разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Девелопер возвел соцобъект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, там разместили 12 групповых, физкультурный и музыкальные залы и не только. На территории обустроили детские игровые площадки с теневыми навесами и физкультурно-спортивную площадку, там ведется круглосуточное видеонаблюдение, интегрированное в городскую систему.

В проекте уже заселены 25 жилых домов, открыты четыре детских сада, поликлиника, три школы, в том числе одна из самых больших в Московской области, а также спортивная школа с инклюзивным образованием, ПлейХаб «Акведук» и пешеходный бульвар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.