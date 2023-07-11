Следующий матч «Легенд футбола» пройдет в Мытищах

Следующий матч команды профессиональных спортсменов «Легенды футбола» и команды любителей пройдет в Мытищах, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

Игра станет уже седьмой в летнем сезоне проекта «Выходи во двор». Матч проведут на стадионе имени Дмитрия Аленичева в ближайшие выходные.

В рамках мероприятия все желающие смогут принять участие в занятии с профессиональными тренерами проекта. Кроме того, пройдет мастер-класс для детей от известных футболистов.

По итогам матча состоится розыгрыш призов. Для участия в нем нужно посетить различные спортивные активности, которые пройдут в рамках игры. Также отдельно вручат приз автору самой креативной фотографии в фотозоне проекта.