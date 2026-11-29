В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой опасного метеорологического явления — очень сильного снега. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Владимир Владимиров. Документ опубликован на портале правовой информации Ставропольского края.

Когда начнет действовать режим

Согласно распоряжению, режим повышенной готовности вводится с 29 ноября 2026 года и будет действовать до особого распоряжения.

Основанием для принятия решения стала угроза очень сильного снегопада на территории региона. Такое погодное явление отнесено к опасным метеорологическим условиям.

Что означает решение властей

Режим повышенной готовности предусматривает усиленное внимание экстренных и профильных служб к погодной обстановке. Он позволяет органам власти и ответственным ведомствам заранее подготовиться к возможным последствиям непогоды и организовать необходимые меры реагирования.

Жителям края следует учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок и передвижении по дорогам.