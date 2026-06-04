«Слухи появляются регулярно, но я не ухожу»: Сосо Павлиашвили опроверг информацию о завершении концертной деятельности

Известный эстрадный певец Сосо Павлиашвили, чьи хиты знает не одно поколение, вынужден был опровергнуть слухи о завершении своей концертной деятельности.

В последнее время в СМИ и социальных сетях активно обсуждалась информация о том, что артист якобы уходит со сцены. Сам Павлиашвили с иронией отреагировал на эти домыслы, сообщает «Москва 24».

«Те, кто хочет, чтобы я закончил выступления, я вас прошу, не мучайтесь и не слушайте меня», — подчеркнул Павлиашвили.

Он подчеркнул, что не намерен уходить на покой и продолжит радовать зрителей своим творчеством.

Поводом для пересудов, вероятно, послужили сообщения о том, что Павлиашвили все чаще выступает на закрытых мероприятиях и корпоративах в дуэте со своим сыном Леваном. Стоимость одного такого выступления, по данным СМИ, составляет около 2,5 млн рублей. Сам артист подтвердил, что действительно предпочитает выступать вместе с наследником и отказывается от участия в подобных вечеринках без него.

Ранее сообщалось, что певица Ани Лорак объявила об отмене своих концертов на Дальнем Востоке.