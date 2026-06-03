Ани Лорак объявила об отмене своих концертов на Дальнем Востоке

Певица Ани Лорак сообщила об отмене своих концертов на Дальнем Востоке, сообщает Super. Выступления не состоятся в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Как отметила артистка, причиной отмены выступлений стало отсутствие необходимых согласований со стороны местных властей. Организаторы, по ее словам, выполнили все требуемые процедуры для проведения мероприятий. Однако в некоторых случаях отказы пришли по формальным основаниям.

Наиболее резонансной оказалась ситуация во Владивостоке. Там концерт был отменен после прямого распоряжения главы города. При этом, как утверждает команда певицы, в качестве аргументов использовались недостоверные сведения о биографии артистки.

В связи со сложившейся ситуацией команда Ани Лорак принесла извинения поклонникам. Все приобретенные билеты можно вернуть по месту покупки. Денежные средства зрителям обещают компенсировать в полном объеме.

Ранее стало известно, сколько денег на отдых на острове Маврикий потратила Ани Лорак.