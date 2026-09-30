Футболист ЦСКА прокомментировал слухи об интересе к нему ПСЖ

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал «Чемпионату» слухи об интересе к нему со стороны французского ПСЖ.

По его мнению, эти слухи слишком раздуты, во всяком случае, до конкретных предложений дело не доходило.

«Может, с «ПСЖ» что-то и было, но чисто какие-то контакты. Это происходит очень часто, клубы и посредники связываются с агентом. Во всяком случае мне ничего не передавали — договорились с агентом общаться только о конкретном интересе», — сказал Кисляк.

Матвей Кисляк стал самым дорогим футболистом РПЛ, по оценке портала Transfermarkt. Ресурс оценивает 21-летнего игрока в €25 млн. Контракт с ЦСКА у полузащитника действует до 2029 года. В нынешнем сезоне в активе у Кисляка три результативные передачи в девяти матчах РПЛ.

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