Футболист ЦСКА прокомментировал слухи об интересе к нему ПСЖ

Футболист ЦСКА Кисляк: «Может, с «ПСЖ» что-то и было, но мне не передавали»

Культура и спорт

Фото: [РФС]

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал «Чемпионату» слухи об интересе к нему со стороны французского ПСЖ.

По его мнению, эти слухи слишком раздуты, во всяком случае, до конкретных предложений дело не доходило.

«Может, с «ПСЖ» что-то и было, но чисто какие-то контакты. Это происходит очень часто, клубы и посредники связываются с агентом. Во всяком случае мне ничего не передавали — договорились с агентом общаться только о конкретном интересе», — сказал Кисляк.

Матвей Кисляк стал самым дорогим футболистом РПЛ, по оценке портала Transfermarkt. Ресурс оценивает 21-летнего игрока в €25 млн. Контракт с ЦСКА у полузащитника действует до 2029 года. В нынешнем сезоне в активе у Кисляка три результативные передачи в девяти матчах РПЛ.

Ранее стало известно, почему газон на стадионе в Казани перед матчем сборных России и Ирана находился в плохом состоянии.

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