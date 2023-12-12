СМИ: европейские футбольные клубы могут наказать за переходы игроков из РПЛ

Европейские футбольные клубы могут быть наказаны за нарушение антироссийских санкций, сообщает Follow the Money.

Правила санкций запрещают переводить в Россию более 100 тысяч евро. При этом футбольные клубы заключали сделки на гораздо большие суммы.

Нидерландское издание AD в качестве примера приводит ситуацию с полузащитником Гусом Тилем. За переход футболиста из «Спартака» ПСВ заплатил 3 млн евро. При этом столичный клуб принадлежит компании «Лукойл», которая находится под санкциями США.

Крупнейшим за последнее время трансфером из РПЛ в Европу стал переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». За игрока сборной России испанский клуб заплатил бело-голубым 13 млн евро.