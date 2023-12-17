Соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью состоялись в Орехово-Зуеве

Первенство Орехово-Зуевского округа по армейскому тактико-стрелковому многоборью состоялось в универсальном зале спортивного парка «Атлант». Примечательно, что данные соревнования проводились в округе впервые.

Отмечается, что участники соревновались в стрельбе по мишени из пневматических пистолетов и автоматов, метании штык-ножей и саперной лопатки, оказании медицинской помощи раненому. В первенстве приняли участие 5 команд по 4 человека, как мальчики, так и девочки. Все они состоят в военно-патриотических клубах и объединений на базе школ Орехово-Зуевского округа.

«С ребятами мы занимаемся строевой и военной подготовкой, в связи с СВО скорректированы планы работы: учим оказывать доврачебную помощь. И отправляем наших воспитанников на рпзличные соревнования», — рассказал руководитель военно-патриотического центра «Русич» Владимир Патрикеев.

Организатор соревнований — ассоциация «Армия и бизнес» — своей главной задачей считает военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.