«Спартак» обыграл «Амур» в КХЛ: форвард красно-белых забил необычный гол лицом

«Спартак» обыграл «Амур» благодаря необычному голу форварда Беляева

Культура и спорт

Фото: [ХК «Спартак»]

Московский «Спартак» добился волевой победы в гостях над хабаровским «Амуром» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:1.

«Амур» вышел вперед уже на второй минуте — в контратаке отличился нападающий Виталий Абрамов.

На 19-й минуте счет сравнял спартаковец Александр Беляев. Гол получился необычным — форвард красно-белых забил его лицом. При розыгрыше большинства Дмитрий Вишневский щелкнул от синей линии, шайба попала в Беляева и отскочила в ворота. Автор неожиданного гола отпраздновал успех и отправился в раздевалку с рассечением.

Для Беляева эта шайба стала восьмой в чемпионате. Форвард «Спартака» участвует в снайперской гонке в КХЛ, которую возглавляет Джастин Бэйли из «Барыса» с 10 голами.

В концовке матча победу «Спартаку» принес точный бросок защитника Кристиана Яроша. По итогам встречи красно-белые перескочили сразу три строчки в турнирной таблице Западной конференции, переместившись с 18 очками на пятое место. «Амур» идет третьим на Востоке с 17 баллами.

Ранее «Адмирал» подписал контракт с хорватским нападающий Борной Рендуличем.

Читайте также

Защитник «Зенита» не считает «Спартак» конкурентом в борьбе за чемпионство

Защитник «Зенита» не считает «Спартак» конкурентом в борьбе за чемпионство

Суханкина призналась, что исполняла хиты «Мирада» под фонограмму

Суханкина призналась, что исполняла хиты «Мирада» под фонограмму

В FIS ответили на вопрос о квоте для российских лыжников на этапах Кубка мира

В FIS ответили на вопрос о квоте для российских лыжников на этапах Кубка мира

«Даже поплакала»: Джанабаева вспомнила о неудачном эксперименте с внешностью на съемках клипа в «ВИА Гре»

«Даже поплакала»: Джанабаева вспомнила о неудачном эксперименте с внешностью на съемках клипа в «ВИА Гре»

Слава осталась недовольна обслуживанием в гостинице Новосибирска

Слава осталась недовольна обслуживанием в гостинице Новосибирска

Звезда «Ранеток» Студилина восхитила поклонников фигурой в бикини

Звезда «Ранеток» Студилина восхитила поклонников фигурой в бикини

«Прогрев»: Кушанашвили усомнился в разрыве Стаса и Инны Михайловых

«Прогрев»: Кушанашвили усомнился в разрыве Стаса и Инны Михайловых

Мостовой расстроился после назначения Альбы на пост главного тренера «Родины»

Мостовой расстроился после назначения Альбы на пост главного тренера «Родины»

Семья Тиммы судится с Седоковой за имущество: адвокат сделала заявление о его квартире

Семья Тиммы судится с Седоковой за имущество: адвокат сделала заявление о его квартире

Гендиректор «Спартака» раскрыл, чего не хватает команде, чтобы стать чемпионской

Гендиректор «Спартака» раскрыл, чего не хватает команде, чтобы стать чемпионской

Собчак в «леопарде» появилась на Неделе моды в Париже

Собчак в «леопарде» появилась на Неделе моды в Париже

У Пугачевой, живущей на Кипре, заметили поврежденную руку

У Пугачевой, живущей на Кипре, заметили поврежденную руку

Добавьте mosregtoday.ru в избранное