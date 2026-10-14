«Спартак» обыграл «Амур» в КХЛ: форвард красно-белых забил необычный гол лицом

Московский «Спартак» добился волевой победы в гостях над хабаровским «Амуром» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:1.

«Амур» вышел вперед уже на второй минуте — в контратаке отличился нападающий Виталий Абрамов.

На 19-й минуте счет сравнял спартаковец Александр Беляев. Гол получился необычным — форвард красно-белых забил его лицом. При розыгрыше большинства Дмитрий Вишневский щелкнул от синей линии, шайба попала в Беляева и отскочила в ворота. Автор неожиданного гола отпраздновал успех и отправился в раздевалку с рассечением.

Для Беляева эта шайба стала восьмой в чемпионате. Форвард «Спартака» участвует в снайперской гонке в КХЛ, которую возглавляет Джастин Бэйли из «Барыса» с 10 голами.

В концовке матча победу «Спартаку» принес точный бросок защитника Кристиана Яроша. По итогам встречи красно-белые перескочили сразу три строчки в турнирной таблице Западной конференции, переместившись с 18 очками на пятое место. «Амур» идет третьим на Востоке с 17 баллами.

Ранее «Адмирал» подписал контракт с хорватским нападающий Борной Рендуличем.