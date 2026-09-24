«Спасать себя, а не терпеть»: жена Натана рассказала о доверии после измены

38-летняя жена рэпера Натана (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) Анастасия Швецова ответила на вопрос подписчиков о том, как научиться доверять мужу после измены, пишет Teleprogramma.org.

Анастасия рассказала в блоге о своем опыте восстановления отношений и сделала главный вывод: в первую очередь нужно спасать себя, а не терпеть и делать вид, что все в порядке. По ее словам, искреннее раскаяние партнера — это только начало, а не конец работы над отношениями.

«Доверие не возвращается по щелчку раскаяния. Это долгая работа, которая начинается с личной терапии каждого», — сказала Анастасия.

Она считает, что у пары после такого инцидента есть шанс построить отношения заново, только если оба партнера готовы меняться и брать на себя ответственность.

Скандал в семье 40-летнего Натана разразился в конце 2024 года: во время съемок шоу «Звезды в джунглях» женатый рэпер закрутил роман с блогершей Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), а позже его видели целующимся с певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая).

После этого Натан публично признал вину и сказал, что в условиях изоляции «потерял контроль и вел себя как животное». Он также заявил о намерении сохранить семью.

Весной 2025 года Анастасия объявила о примирении с мужем. Свое решение вернуться она объяснила тем, что оно было основано не на слепом доверии, а на реальных поступках мужа, и подчеркнула важность женского достоинства, уважения к себе и действий из внутренней силы.

Натан и Швецова поженились в 2012 году. У пары двое сыновей. После скандала супруги пережили длительный период раздельной жизни и работы над собой.

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