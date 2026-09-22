Бестемьянова назвала Аделию Петросян «потрясающе харизматичной спортсменкой»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в интервью Sport24 высказалась о новых программах фигуристки Аделии Петросян после контрольных прокатов сборной России.

Собеседница портала отметила, что ей понравились обе программы трехкратной чемпионки России, несмотря на то что спортсменка еще находится в неоптимальной форме. Короткую программу Петросян исполнила под кавер на песню The Show Must Go On группы Queen, а произвольную — под музыку из сериала «Игра престолов» в образе Арьи Старк.

По мнению Бестемьяновой, новые программы отражают взросление 19-летней фигуристки, которая показывает более мощное катание.

«Если бы прокат был другим, то было бы чудо, но не бывает чудес — надо потренироваться, и все будет в порядке. Харизма Петросян все равно есть даже при таких прокатах. Аделя — потрясающе харизматичная спортсменка, которая завораживает зал», — сказала Бестемьянова.

Аделия Петросян в межсезонье сменила тренера, перейдя из группы Этери Тутберидзе к Инне Гончаренко.