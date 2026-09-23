Дзюба, Кокорин и другие: кто из свободных агентов может пополнить клубы РПЛ

Летнее трансферное окно в Российской премьер-лиге закрылось, но до 25 сентября еще приоткрыта «форточка»: клубы еще могут подписывать футболистов, являющихся свободными агентами. Десятка два российских игроков с таким статусом еще могут обрести новый клуб. Портал «Подмосковье сегодня» выделяет самых заметных футболистов из числа свободных агентов.

Отметим, что несмотря на наличие в списке громких фамилий рассчитывать на большое количество подписаний не стоит. Клубы уже укомплектовали свои составы, а брать возрастного амбициозного игрока, к тому же не проходившего предсезонку, — большой риск: сложно сказать, насколько он готов помочь на поле, зато может создать проблемы в раздевалке.

Артем Дзюба

38-летний рекордсмен российского футбола до сих пор способен забивать на элитном уровне, что доказал в прошлом сезоне в «Акроне» — 8+5 в 26 матчах в РПЛ. Наверняка Дзюба мог бы помочь командам уровня тольяттинцев, но нападающий не хочет снова идти в команды из нижней половины таблицы.

Дзюба не исключил завершение карьеры: от сильных клубов он не получил предложений, а слабые футболист и сам не рассматривает. Нападающий признавался, что хотел бы провести последний сезон в «Спартаке», где он начинал. Но представить его в составе красно-белых очень сложно. Даже купленный за €11 млн Мирлинд Даку еще не завоевал места в старте, какой смысл брать ветерана с характером в глубокий запас?

Александр Кокорин

Фото: [ ФК «Арис» ]

Похоже, заканчивает карьеру и 35-летний Александр Кокорин. Нападающий провел несколько неплохих сезонов за кипрский «Арис», но в прошлом году пропустил несколько месяцев из-за тяжелой мышечной травмы. Неизвестно, в каком состоянии находится форвард сейчас. Да и сам Кокорин не горит желанием пойти хоть куда. По словам агента Александра Бердышева, предложения были, но Кокорина они не устроили.

Далер Кузяев

Фото: [ ФК «Рубин» ]

33-летний полузащитник вроде еще не в том возрасте, чтобы заканчивать. Вернувшись из Франции, Кузяев провел сезон в «Рубине»: 19 матчей без результативных действий, статус запасного в концовке.

Хавбек не скрывал, что хочет найти работу за границей. Кузяев пытался устроиться в клубы Ла Лиги — в Испании у него есть вид на жительство, но, видимо, не сложилось. В итоге футболист с 51 матчем за сборную остается без клуба, и о конкретных предложениях из России не сообщалось.

Денис Черышев

Фото: [ РФС ]

35-летний вингер никогда не играл в России. Черышев начинал свою карьеру в Испании, где играл его отец. У футболиста было немало ярких игр за «Валенсию» и «Вильярреал», даже в мадридском «Реале». На чемпионате мира-2018 он был важной частью команды Станислава Черчесова.

Но в последние годы карьера совсем не ладилась. Были «Венеция», греческий «Паниониос», а в минувшем сезоне Черышев побегал в кипрской «Красаве». О дальнейших планах футболиста не знает даже Дмитрий Черышев, его отец.

Рифат Жемалетдинов

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Экс-полузащитник «Рубина», «Локомотива» и ЦСКА минувший сезон провел в «Ахмате». Там 29-летний футболист в основном выходил на замену: один гол за 16 матчей. Жемалетдинова странно видеть в списке невостребованных игроков. Футболист, проведший 199 матчей в РПЛ (26+28), точно не был бы лишним в любом клубе из нижней половины таблицы.

Резиуан Мирзов

Фото: [ ФК «Химки» ]

33-летний вингер после развала «Химок» провел в сезон в тульском «Арсенале». У яркого дриблера три гола в 15 матчах в Первой лиге. Поначалу Мирзов играл регулярно, но в феврале получил мышечную травму, пропустил несколько матчей и потерял место в составе. О дальнейших планах футболиста не сообщалось, но хочется верить, что он еще далек от завершения карьеры.

Юрий Дюпин

Фото: [ ФК «Сочи» ]

Экс-вратарь «Анжи», «Краснодара», «Рубина» и «Сочи» накануне объявил о приостановке карьеры. При этом 38-летний голкипер заявил, что заканчивать не собирается. Просто новый клуб найти не удалось, и Дюпин рассчитывает, что в зимнее трансферное окно повезет больше. Голкипер заявил, что поддерживает спортивную форму и чувствует себя отлично.

Другие игроки

В списке свободных агентов обнаруживаем также бывших защитников «Спартака» Илью Гапонова и Павла Маслова. Игроки в расцвете футбольных сил (28 и 26 лет), но, скорее всего, придется искать работу в Первой лиге. 33-летний крайний защитник Евгений Чернов, известный по играм за «Краснодар» и «Ростов», также свободен.

Из игроков атаки можно выделить 32-летнего Евгения Маркова, 33-летнего Мераби Уридию и 34-летнего Владимира Ильина. Но в РПЛ им работу будет найти непросто, стоит поискать ее лигой ниже.