В Видном проведут четвертый матч проекта «Выходи во двор»

В субботу, 4 июля, в Видном на стадионе «Металлург» пройдет четвертая игра V юбилейного сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Гала-матч проведут между легендами отечественного футбола и сборной жителей Ленинского округа, за команду звезд сыграют Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Руслан Нигматуллин, Дмитрий Вязьмикин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов и Василий Иванов. Комментаторами выступят спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев. Для юных воспитанников местных спортивных школ также проведут мастер-класс.

Отметим, что проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России». В пятом юбилейном сезоне запланировано 10 матчей в разных городах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.