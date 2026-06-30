Американский баскетболист ЦСКА сравнил Майами и Норильск

Американский защитник ЦСКА Мело Тримбл рассказал «Чемпионату» о своих впечатлениях от поездки в Норильск. Визит в заполярный город организовал для армейцев «Норильский никель», генеральный спонсор клуба.

Баскетболист признался, что ему было любопытно побывать в месте, куда бы он самостоятельно вряд ли бы добрался. Поездка ЦСКА пришлась на погоду, когда в Норильске стояли жаркие дни.

«Здесь действительно очень хорошо. Почти как у меня в Майами! Но погода в России резко меняется, даже в Москве никогда не знаешь, какая будет погода через пару часов. Так что я готов и к жаре, и к холоду. Куртку с собой я взял, и был дождь, так что я не ошибся. Но в целом я просто благодарен клубу, что организовал для нас такой интересный досуг под конец сезона», — сказал Тримбл.

ЦСКА выиграл в этом сезоне Единую лигу ВТБ, а Мело Тримбл был признан MVP регулярного чемпионата. Также в сезоне он дважды признавался лучшим игроком месяца. Почетный приз американец получил из рук генерального директора лиги Илоны Корстин и знаменитого хоккеиста Александра Овечкина.

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