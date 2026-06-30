В ЖК «Мишино-2» Дмитровского округа ввели в эксплуатацию два новых дома
Две новостройки ввели в эксплуатацию в ЖК «Мишино-2» в Дмитровском
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
В Химках построили два новых дома в составе жилого комплекса «Мишино-2», ООО СЗ Ю-ИНВЕСТ выдали разрешение на их ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Общая площадь новостроек составила 11 тыс. кв. м, они рассчитаны на 198 квартир различной планировки — от студий до трехкомнатных. Входные группы выполнили по принципу безбарьерной среды, во дворах есть детские и игровые площадки.
В состав комплекса входят многоквартирные дома, таунхаусы и коттеджи в едином архитектурном стиле, они находятся в северной части города Химки в окружении лесопарка.
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