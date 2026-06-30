В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 30 июня, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском и Наро-Фоминском лесничествах — I класс, в Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В первые дни июля в регионе спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +21-31 градусов, ночью — +13-19. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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