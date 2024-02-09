Список маршрутов до областных горнолыжных спусков представили в Минтрансе Подмосковья

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области представили список маршрутов, которые ведут к областным горнолыжным комплексам.

К примеру, до курорта «Сорочаны» в Дмитрове можно добраться на электричке Савеловского направления, которая следует до станции «Яхрома», а затем пересесть на автобус №42 и выйти на остановке «Курово».

До горнолыжного клуба Гая Северина в Раменском ходит автобус №324 «Москворечье — м. Котельники». Необходимая остановка — «Новые дома».

До комплекса «Лисья Гора» в Балашихе можно доехать на автобусе №338 «ст. Железнодорожная — Москва (м. Щелковская)» — остановка «Баня» или №396 «Балашиха (а/с Южная) — Москва (м. Щелковская)».

Полный список маршрутов представлен на сайте министерства. В ведомстве добавили, что в общественном транспорте региона можно бесплатно провозить спортивный инвентарь, который в ширину, высоту и длину не превышает 120 сантиметров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии нового спорткомплекса и футбольного манежа в Домодедово.