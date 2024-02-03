Андрей Воробьев: Новый ФОК и футбольный манеж открыли в подмосковном Домодедово

Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом и футбольный манеж с полноразмерным полем открыли на территории стадиона «Авангард». Оба объекта построены по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Очень важное событие. Домодедово сегодня приобрело замечательную арену, где можно заниматься футболом круглый год. Президентские проекты имеют колоссальное значение для качества жизни. Я надеюсь, что этот манеж будет полон детей», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: [ Кронстантин Семенец ]

Футбольный манеж на «Авангарде» — первый такой в Подмосковье. Крытые площадки есть также в Видном, Красногорске, Егорьевске и Балашихе. Однако полноценное поле размером 45×90 м — только в Домодедове. Тренироваться и проводить игры можно круглый год при любой погоде.

«2024-й объявлен Президентом России Годом семьи, и я уверен, что новые манеж и ФОК в Домодедове станут спортивным домом для многих семей», — сказал Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В ФОКе, площадь которого свыше четырех тысяч квадратных метров, расположились ледовая площадка, трибуна на 230 зрителей, зал подготовки хоккеистов с бросковой зоной. Ввод нового объекта позволит расширить возможности для тренировок хоккейной академии Фетисова и школы фигурного катания Натальи Бестемьяновой. Новый ФОК с крытым катком позволит увеличить количество юных хоккеистов и фигуристов, позволит проводить чемпионаты различного уровня.

«Мы долго мечтали об этом катке, потому что арена, на которой сегодня занимается „Академия Фетисова“, уже не вмещает всех желающих. Обратились к губернатору, Андрей Юрьевич поддержал нашу инициативу, и вот сегодня мы имеем второй лед. Он поможет больше мальчишек и девчонок вовлечь в этот удивительный мир спорта, и у фигуристов появятся дополнительные возможности для тренировок», — сказал 2-кратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира, 3-кратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Сегодня на новых спортивных объектах прошли и первые матчи — легенды футбола и хоккея сыграли с любительскими командами городского округа Домодедова. А на арене ФОКа свое мастерство продемонстрировали мастера хоккея.