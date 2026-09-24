Аршавин предсказал лучшего бомбардира РПЛ
Аршавин предсказал лучшего бомбардира РПЛ: «Соболев тянет «Зенит»
Фото: [ФК «Зенит»]
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» предсказал, кто станет лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2026/27.
По мнению эксперта, больше всех мячей в чемпионате забьет нападающий «Зенита» Александр Соболев.
«Я это еще до чемпионата говорил. Он оправдывает надежды. Свое преображение только он может объяснить. В технике он может не всегда хорошо сработать, но по характеру он тянет «Зенит», — сказал Аршавин.
После девяти туров Соболев возглавляет бомбардирскую гонку в РПЛ с семью голами, шесть забил его одноклубник Максим Глушенков, пять — Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо». По четыре раза отличились Брайан Хиль («Балтика»), Иван Обляков (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо») и Жилсон Беншимол («Акрон»).
Ранее Аршавин назвал две самые безнадежные команды российского чемпионата.