В Орск доставили Огонь памяти от Могилы Неизвестного Солдата из Москвы

В четверг, 7 мая, на железнодорожный вокзал города Орска была доставлена святыня — Огонь памяти, который представляет собой частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата, сообщил 56orb.ru со ссылкой на администрацию города. Мемориал находится в Александровском саду в Москве, у стен Кремля.

Как уточнили в администрации восточной столицы, огонь перевезли в специальной транспортировочной лампе, обеспечивающей сохранность пламени в пути.

По информации издания, в 2026 году участниками данной патриотической инициативы стали 29 городов РФ. Каждый из них удостоен одного из высших почетных званий: Город-герой, Город воинской славы либо Город трудовой доблести. Орск также вошел в этот почетный перечень. Организацией столь масштабной акции занимаются две крупные структуры: общероссийское общественное движение «Народный фронт», а также компания-холдинг «Российские железные дороги».

По данным издания, доставленный Огонь памяти планируют торжественно установить в специально отведенном месте. Им станет сквер, где увековечены имена орчан, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

