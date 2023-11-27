Спортсмены из Электрогорска приняли участие в крупном турнире по дзюдо

Турнир по дзюдо в рамках Международной детской лиги Локодзюдо состоялся в Московской области. В чемпионате приняли участие ребята в возрасте 12-13 лет.

Так, в Подмосковье приехали юные спортсмены из 25 регионов Российской Федерации. Среди них воспитанник электрогорской спортивной школы «Вымпел» стал одним из лучших. Дзюдоист из муниципалитета взял бронзу в весе до 66 килограмм.

В социальных сетях городской администрации поздравили дзюдоиста и его спортивного наставника Владимира Болдырева с таким высоким результатом.

Ранее юные музыканты из павловопосадского Электрогорска приняли участие в конкурсе этюдов на фортепьяно. Некоторые из ребят заняли призовые места на творческом соревновании. А после завершения мероприятия всех участников конкурса поощрили творческими подарками.