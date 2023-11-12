Спортсмены из Истры заняли первое место на Чемпионате Московской области по армрестлингу

Команда из Истры «Волчья сила» заняла с большим отрывом первое место на Чемпионате Московской области по армрестлингу. Армрестлинг довольно популярен в регионе, подтверждением тому служат высокие результаты подмосковных спортсменов на всероссийских соревнованиях и даже международных турнирах.

Отмечается, что всего в чемпионате приняли участие порядка ста двадцати спортсменов из семнадцати округов региона. Так, третье место взяла объединенная команда Мытищи-Королев, второе место заняли «Лотошинские медведи» (Лотошино). А с большим отрывом, как и прогнозировалось, победила истринская команда «Волчья сила».

Член областной сборной Алексей Васильченко представлял на чемпионате клуб «Волчья сила» в весовой категории до 85 кг и стал пятикратным чемпионом Московской области. Армрестлингом он занимается около 12 лет, является обладателем кубка России, призером многих всероссийских соревнований. Помимо силы, важнейшими в этом виде спорта он считает упорство и характер.