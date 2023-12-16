Стала известна стоимость гастролей певца SHAMAN
Фото: [©Кирилл Калинников/РИА Новости]
Стал известен перечень требований известного российского певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Об этом сообщается в одной из соцсетей.
Отмечается, что артист предпочитает «мерседесы». Так, во время коротких поездок ему необходим тонированный «майбах», для длительных — минивен V-class с матрасом.
Добавляется, что его должны сопровождать двое телохранителей, а во время выступления в зрительном зале на каждые тысячу человек должно быть не менее восьми охранников.
Уточняется, что Дронов выбирает проживание в пятизвездочном отеле в номере «люкс», оборудованном кроватью King Size. Кроме того, в гримерке должна присутствовать вода, чай, лимон, фрукты и десять брускетт.
Поясняется, что за полуторачасовой концерт SHAMAN зарабатывает 12 млн рублей.