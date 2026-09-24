Стал известен состав шоу «Звезды в Африке. Суперсезон»

lady.mail: Сычев и Цуканова-Котт станут участниками новых «Звезд в Африке»

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

В начале октября телеканал ТНТ запустит шоу «Звезды в Африке. Суперсезон». Особенность сезона в том, что в лагерь отправятся опытные игроки, которые уже участвовали в предыдущих выпусках, сообщает «Леди.Mail».

Участниками проекта станут медийные лица: звезды эстрады и топовые блогеры. В их числе — певец Анатолий Цой, рэпер Натан, актер Владимир Сычев, блогеры Женя Искандарова и Карина Нигай, актриса Анна Цуканова-Котт, актер Вадим Дубровин и другие.

Зрители будут следить за противостояниями бывших коллег. Искандарова, триумфатор «Новых звезд в Африке», встретится с Нигай, которую обошла в прошлом финале. Цой участвует в третий раз — он пытается добиться успеха после двух неудачных попыток.

Отмечается, что участие в новом сезоне может стать для Натана последним в карьере реалити-героя. Певец опасается потерять статус музыканта и превратиться исключительно в медийную личность. После проекта рэпер планирует взять длительную паузу в съемках и вернуться к чистому творчеству.

Ранее жена Натана рассказала о доверии после его измены.

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