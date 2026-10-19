Стало известно, кем в будущем хочет стать семилетний принц Луи

RadarOnline: семилетний принц Луи мечтает стать летчиком-истребителем

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Семилетний принц Луи, младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, всерьез увлекся авиацией. По данным источников, близких к королевской семье, мальчик мечтает стать летчиком-истребителем, пишет RadarOnline.

Отмечается, что ребенка завораживают самолеты, скорость и сама идея оказаться в кабине пилота. Этот интерес не остался без внимания родителей.

Как пишет издание, Кейт Миддлтон и принц Уильям придерживаются подхода, при котором дети могут выбирать любые профессии, а не только те, что связаны с королевской жизнью.

Родители подталкивают Джорджа, Шарлотту и Луи интересоваться разными занятиями. При этом Кейт объясняет младшему сыну, что путь летчика-истребителя требует огромной подготовки: для этого нужны годы тренировок, дисциплина и большой труд.

Ранее сообщалось, что победившая рак Кейт Миддлтон покорила три горы за сутки.

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Великобритания

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