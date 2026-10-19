«Опухоль передавила все мои вены»: Алена Рапунцель раскрыла жуткие подробности своего заболевания

VOICE: Рапунцель призналась, что опухоль передавила вены и затронула легкие

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

29-летняя бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель (настоящее имя — Алена Савкина) рассказала, что, пока она ждала биопсию, опухоль выросла с 10 до 15 см. Ее слова приводит VOICE.

По словам Алены, новообразование передавило вены, затронуло легкие, перикард и диафрагму, а также стало причиной тромба в шее. Девушка призналась, что врачи дали ей всего два дня жизни, после чего срочно начали химиотерапию.

«Сейчас я могу дышать, могу разговаривать, могу ходить», — поделилась она.

Рапунцель уже прошла два курса высокодозной химиотерапии и вернулась домой из больницы. Теперь ей предстоит сделать ПЭТ-КТ. Это обследование поможет понять, как опухоль отреагировала на лечение, и определить дальнейшие шаги. При этом Алена пока не знает ни прогноза, ни вариантов лечения, которые ее ждут.

Экс-звезда «Дома-2» призналась, что организм тяжело переносит лечение. По словам Алены, тело «триггерами помнит» самые тяжелые моменты болезни.

«Тело триггерами помнит моменты, когда я не могла подняться, просто рыдала, лежала и все. И сейчас я понимаю, что, если кто-то меня об этом спросит, у меня потекут слезы», — сказала она.

Несмотря на все трудности, девушка надеется победить онкологию и восстановить волосы, которых лишилась из-за химиотерапии.

Ранее с поддержкой Алены Рапунцель выступила бывшая участница «Дома-2» Ольга Солнце.

Актуально

Читайте также

Солистка t.A.T.u. Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже

Солистка t.A.T.u. Волкова показала фигуру в бикини и мини-юбке на пляже

Пугачева получила очередную травму: экстрасенс объяснила причины

Пугачева получила очередную травму: экстрасенс объяснила причины

Сын новой возлюбленной 35-летнего Никиты Преснякова начал называть его папой

Сын новой возлюбленной 35-летнего Никиты Преснякова начал называть его папой

Бузова рассказала о реакции врача на состояние ее ноги

Бузова рассказала о реакции врача на состояние ее ноги

«Полноценно мы виделись год назад»: дочь Марии Шукшиной рассказала об общении с сыном

«Полноценно мы виделись год назад»: дочь Марии Шукшиной рассказала об общении с сыном

Стало известно о визите Тома Круза в Сибирь

Стало известно о визите Тома Круза в Сибирь

«Я в своем максимальном весе»: Орлова призналась, что собирается сесть на диету

«Я в своем максимальном весе»: Орлова призналась, что собирается сесть на диету

Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

«Обычное дело»: Борис Щербаков признался, что лишился части пальца

«Обычное дело»: Борис Щербаков признался, что лишился части пальца

Бывшая жена Галустяна объяснила, почему не меняет фамилию после развода

Бывшая жена Галустяна объяснила, почему не меняет фамилию после развода

В Балашихе пройдет Первенство Московской области по пневматическому пистолету

В Балашихе пройдет Первенство Московской области по пневматическому пистолету

Против следователя Лерчек завели уголовное дело из-за пропажи Rolex и Bulgari

Против следователя Лерчек завели уголовное дело из-за пропажи Rolex и Bulgari

Добавьте mosregtoday.ru в избранное