Победившая рак Кейт Миддлтон покорила три горы за сутки

Маршрут Кейт включал Бен-Невис в Шотландии, Скофел-Пайк в Англии и Сноудон в Уэльсе. Общая протяженность пути составила 37 км. Восхождение проходило в сопровождении спасателей из службы Mountain Rescue. Миддлтон стала первым членом королевской семьи, принявшим участие в этом сложнейшем челлендже.

На финише принцессу ждал теплый прием. Ее встречали супруг принц Уильям, дети — Джордж, Шарлотта и Луи, а также ее родители и младший брат Джеймс, который признался, что мечтал принять участие в этом челлендже после того, как боролся с депрессией. Он прошел часть маршрута вместе с сестрой и выразил гордость за ее достижения.

Сама Кейт поблагодарила всех за поддержку и попросила сделать пожертвования в благотворительный фонд, помогающий людям с онкологическими заболеваниями. Во время восхождения произошла трогательная встреча: мальчик с особенностями развития рассказал о том, как повстречал принцессу на горе Бен-Невис.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала, как ее дети помогли ей победить рак.