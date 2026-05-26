Стало известно место проведения Суперкубка России по футболу

Российский футбольный сезон 2026/27 откроется матчем за Суперкубок. В нем встретятся чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».

Российский футбольный союз (РФС) определил дату и место проведения поединка. Титульный матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, точное время начала игры будет определено позже.

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 68 очков в 30 матчах и опередив на два балла «Краснодар». Фактически судьба золота была определена в предпоследнем туре, когда южане допустили осечку в матче с «Динамо» (1:2) и пропустили петербуржцев на первую строчку.

Вслед за этим «Краснодар» упустил и второй титул. В суперфинале Кубка России со «Спартаком» основное врем матча завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее были красно-белые.

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. «Спартак» лишь раз завоевывал этот трофей, «Зенит» является рекордсменом по числу титулов (девять).