«Светлая память, дорогой!»: Марина Юдашкина почтила память покойного мужа

VOICE: вдова Валентина Юдашкина опубликовала портрет мужа в день его 63-летия

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Вдова легендарного модельера Валентина Юдашкина, 67-летняя Марина Юдашкина, опубликовала в личном блоге портретное фото мужа в день его рождения, сообщает VOICE.

14 октября 2026 года Юдашкину исполнилось бы 63 года. Модельер скончался 2 мая 2023 года после борьбы с онкологическим заболеванием.

«Сегодня твой день рождения! Светлая память, дорогой!» — подписала фотографию покойного супруга Марина.

На публикацию откликнулись многие представители шоу-бизнеса. Свои комментарии и слова поддержки оставили певицы Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Ольга Орлова, композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев, продюсер Яна Рудковская. Они выразили соболезнования и почтили память модельера.

После смерти Юдашкина его дело не осталось без внимания. Марина заняла должность руководителя Дома Юдашкина, а дочь Галина стала творческим директором.

Ранее сообщалось, что внуки Валентина Юдашкина пошли учиться в элитную школу в Дубае.

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