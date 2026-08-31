Внуки Юдашкина пошли учиться в элитную школу в Дубае

Вдова легендарного модельера Валентина Юдашкина, 67-летняя Марина Юдашкина, поделилась семейными кадрами из Дубая, передает VOICE. Она показала, как ее дочь Галина и зять Петр Максаков провожают своих детей в частную школу.

35-летняя Галина вместе с супругом живет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где воспитывает 10-летнего и 8-летнего сыновей, а также 4-летнюю дочь. На фотографиях дети были в одеты по форме: мальчики — в темно-синем костюме, а девочка — в зеленом платье. От жаркой погоды семейство знаменитого модельера защищали соломенные шляпы с широкими полями и черной лентой.

Марина также показала обстановку в элитном учебном заведении — воспитанников в просторном холле встречали несколько роботов.

«Мои любимые пошли в школу! Пусть этот год будет насыщенным и принесет много интересных открытий», — подписала пост вдова.

Напомним, Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет после борьбы с раком почки с метастазами. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

После смерти Марина осталась топ-менеджером Дома Юдашкина, а дочь Галина заняла пост креативного директора бренда. В ноябре 2024 года она представила свою дебютную коллекцию в Дубае. Финансовыми вопросами компании занимается муж Галины.

Ранее сообщалось, что Галина Юдашкина устроила праздник для дочери в США.