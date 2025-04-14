Свыше 20 тыс. жителей Нижегородской области участвовали в мероприятиях в честь Дня космонавтики

Волонтеры Победы провели серию мероприятий в честь Дня космонавтики, в которых приняли участие свыше 20 тыс. жителей Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что акции состоялись во всех округах региона и объединили школьников, студентов, их родителей и даже «серебряных» волонтеров. Одной из наиболее ярких стала всероссийская акция «Улыбка Гагарина», которая была направлена на сохранение памяти о первом полете человека в космос. В рамках акции волонтеры отправились на улицы городов Нижегородской области. Прохожим предлагали улыбнуться на камеру, вспомнив легендарный подвиг Юрия Гагарина. В указанной акции приняли участие свыше трех тысяч жителей региона.

Добавляется, что в школах и колледжах региона были организованы интеллектуально-исторические игры «РИСК. Космос» и «Космос рядом». Свыше семи тысяч нижегородских школьников познакомились с историей отечественной космонавтики, узнали много интересных фактов о героях-космонавтах и объектах космического назначения.

Ранее сообщалось, что Красногорск отметил День космонавтики ярким танцевальным флешмобом.