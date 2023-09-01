Свыше десяти тысяч человек посмотрели фильмы в рамках проекта «Кинопарк» за месяц

По итогам прошлого месяца бесплатные кинопоказы под открытым небом в рамках проекта «Кинопарк» посетили более десяти тысяч человек, сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья.

В сентябре показы кинофильмов продолжатся. Зрителям представят лучшие современные отечественные картины, мультфильмы и классику советского кино. Так, в репертуаре – «Хитровка. Знак четырех», «Коты Эрмитажа», «Солнце на вкус», «Афоня», «Берегись автомобиля». Расписание доступно здесь.

В общей сложности в этом месяце планируется провести двадцать кинопоказов в десяти муниципалитетах региона.