«Удобные» дети становятся легкой добычей мошенников: психолог раскрыла, почему послушные дети верят аферистам

Вопреки распространенному мнению, что жертвами преступников чаще становятся дети из неблагополучных семей или трудные подростки, статистика и практика психологов рисуют иную картину. В зоне наибольшего риска оказываются «удобные» дети — те, кто хорошо учится, слушается старших, не хамит и привык доверять авторитетам. Именно их конформность и стремление быть правильными делают их идеальной мишенью для дистанционного манипулирования. Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала « Вечерней Москве », как воспитывать детей, чтобы они не попались на удочку мошенников.

По ее словам, полностью защитить ребенка от аферистов невозможно, как и взрослого, но главная задача родителей — не тотальный контроль, а обучение психологической устойчивости. В беседах с психологом дети, пострадавшие от рук мошенников, чаще всего признаются: больше всего они боялись не самих преступников, а того, что об этом узнают родители. Мошенники, представляясь сотрудниками полиции, ФСБ или банка, активно используют этот страх — запугивают: «Если расскажешь взрослым, будут огромные проблемы», «Родители будут тобой недовольны», «Тебя выгонят из дома». Ребенок пугается не потери денег, а потери любви и доверия близких. Поэтому самая важная задача взрослых — выстроить отношения, в которых ребенок знает: что бы ни случилось, его не будут ругать за ошибку. Он должен быть уверен, что родители — опора, а не карательный орган. Это и есть лучшая защита.

Почему же «удобные» дети особенно уязвимы? Психолог подчеркивает: в группе риска оказываются послушные, покладистые дети, которые привыкли безоговорочно слушаться взрослых. Они автоматически переносят это доверие на любого, кто звонит по телефону и говорит уверенным голосом. Для них фраза «это государственная тайна, никому не говори» звучит как закон. Чтобы защитить ребенка, родителям необходимо отказаться от старой модели воспитания. Фразы вроде «замолчи и иди в свою комнату», «вот когда начнешь работать, тогда и будешь иметь свое мнение» должны уйти в прошлое. Важно помогать ребенку мыслить самостоятельно, иметь свою позицию и учиться аргументированно ее отстаивать. Многие родители, которых в детстве заставляли быть удобными, пытаются вырастить ребенка иначе, но часто срываются на привычное принуждение. Однако защита от мошенников строится не на запретах, а на внутренней мотивации: нужно уходить от принуждения к интересу и целесообразности. Если мы заставляем ребенка быть хорошим, он будет хорошим для всех, в том числе и для преступников. Если мы учим его понимать, зачем он что-то делает, он сможет сказать «нет». Ребенок должен осознавать не только алгоритм «не бери трубку с незнакомых номеров», но и то, как он себя при этом чувствует.

Специалист отмечает, что мир не черно-белый, и мошенники часто играют на социальных нормах — помощи пожилым, вежливости. Невозможно прописать алгоритм на все случаи жизни: когда перевести бабушку через дорогу, а когда отказаться. Чтобы ребенок был защищен, ему нужны понятные точки опоры. Во-первых, сбор фактов: научите задавать вопросы — «Кто этот человек?», «Почему он просит именно меня?», «Есть ли у него документы?». Во-вторых, сверка с телом: важно уйти от жертвенности, ребенок имеет право сказать «У меня болит бок, я не могу нести тяжелую сумку» или «Мне страшно заходить в подъезд с незнакомцем». В-третьих, жесткие правила: к незнакомой бабушке в квартиру подниматься нельзя, уходить с незнакомым человеком в безлюдное место нельзя. В-четвертых, гибкость: если бабушка просто переходит дорогу, помочь можно, но ребенок должен отличать реальную помощь от манипуляции. И наконец, право на отказ: ребенок должен знать, что имеет право чего-то не хотеть. Отказ от насилия, даже в виде мягкого принуждения «ну сделай это для меня», — базовый навык безопасности. Если человек давит, манипулирует чувством вины или требует секретности — это красный флаг. Защита от мошенников — это не установка родительского контроля на телефон, а ежедневная работа по созданию доверительной среды. Скажите прямо: «Если тебя обманули, если ты перевел кому-то деньги или сказал пароль — приди ко мне. Я не буду кричать. Мы вместе решим проблему». Поощряйте споры, позволяйте ребенку аргументированно доказывать свою правоту — это тренирует критическое мышление. Учите слушать себя: спрашивайте не «Почему ты не сделал?», а «Как ты себя чувствовал в этот момент?».

По ее мнению, только ребенок, который знает, что его любят любым, и который умеет ориентироваться на собственные ощущения и факты, сможет вовремя почувствовать подвох и положить трубку. Воспитание самостоятельности, критического мышления и доверительных отношений в семье — не гарантия от всех угроз, но самая надежная защита от манипуляций. Родителям стоит пересмотреть привычные методы принуждения и сделать ставку на осознанность и внутреннюю мотивацию. Тогда «удобный» ребенок перестанет быть легкой добычей, а мошенники лишатся своего главного козыря — страха перед родительским гневом.

Ранее психолог Гульдан заявил, что послушные дети оказались особенно уязвимы перед телефонными мошенниками.