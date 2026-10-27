В Челябинской области мигрант купил гражданство РФ через фиктивное участие в СВО

В Челябинской области завершилось уголовное дело 35-летнего гражданина Таджикистана Джамшеда Кенджаева, который решил получить российское гражданство в обход установленных процедур. Вместо того чтобы пройти официальный путь, он дал взятку и приобрел поддельную справку об участии в специальной военной операции. На основании этого документа иностранцу выдали российский паспорт. Схема оказалась предельно простой: не нужно было воевать, проходить медкомиссию, ждать в очередях и подтверждать право на статус реальными делами. Достаточно было заплатить нужную сумму в нужном кабинете. Однако за кажущейся экономией скрывается куда более серьезная проблема, чем просто подделка бумаги. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Подлинная справка об участии в СВО — это не формальность, а подтверждение реального вклада и реального риска. За такими документами стоят люди, которые действительно рисковали жизнью, и каждая купленная «корочка» обесценивает их подвиг. Когда паспорт добывают через взятку, страдает не абстрактная бюрократия, а доверие к самой процедуре получения гражданства — к тому, что этот статус выдают за заслуги, а не за наличные. Поэтому вопросы должны возникать не только к получателю подделки, но и к тем, кто ее оформил и принял в качестве основания. Без участия недобросовестных чиновников такая схема была бы невозможна, и их ответственность не менее важна, чем ответственность самого мигранта.

На суде Кенджаев заявил, что в Таджикистане у него остаются четверо малолетних детей, и именно ради них он решился на этот шаг. Суд принял обстоятельство во внимание и вместо реального тюремного срока ограничился штрафом в один миллион рублей. Логика решения понятна: четверо детей — это серьезный аргумент. Но если разбираться по существу, у любого, кто захочет повторить этот трюк, найдутся свои веские причины: дети, родители, тяжелые жизненные обстоятельства. Именно поэтому закон предполагает наказание, а не индивидуальное согласование обстоятельств. Иначе мягкость одного приговора превращается в приглашение для следующих. Миллион рублей штрафа — сумма существенная, но она несопоставима с реальным сроком, который грозил бы за взятку и подделку документов. Получается странная арифметика: для одних честный путь — это годы службы и ожидания, для других — расходы, которые можно закрыть одним платежом и сохранить результат. Пока такой размен возможен, поток желающих «оптимизировать» получение гражданства не иссякнет.

Итог этой истории выходит за рамки частной биографии. Гражданство — не товар и не приз за находчивость. Это статус, который страна выдает на реальных основаниях, и если у кого-то появляется соблазн купить его с помощью поддельной бумаги, задача системы — показать, что короткий путь обходится дороже честного. Подлинные ветераны, прошедшие все по-настоящему, не должны видеть рядом с собой тех, кто «служил» только на бумаге. Настоящие участники СВО, прошедшие реальные боевые действия, не должны находиться рядом с людьми, которые «защищали родину» лишь в документах. Пока суды находят в таких делах только смягчающие обстоятельства, вопрос о том, кто и какими путями получает российский паспорт, остается открытым. А это уже вопрос государственного порядка, а не частной биографии. Суверенитет — это не только границы и законы на бумаге, это еще и способность государства самостоятельно определять, кому и на каких основаниях оно доверяет свой паспорт. Когда это доверие продается, страдает именно оно.

Ранее сообщалось, что вдову бойца СВО обвинили в «финансировании ВСУ» и заставили отдать ₽15 млн.