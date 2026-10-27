Штраф до ₽700 тыс.: агроном рассказал, чем опасен канадский золотарник

С 1 марта 2026 года дачников, которые выращивают на своих участках канадский золотарник, могут оштрафовать на сумму до 700 тысяч рублей. Это растение приравняли к чужеродным культурам, и теперь его культивирование чревато серьезными финансовыми потерями. Агроном и биолог Михаил Воробьев рассказал « Вечерней Москве », что представляет собой золотарник, почему он попал под запрет и как от него избавиться, если он уже появился на участке.

По его словам, внешне это растение, которое также называют солидаго, может напоминать мимозу: оно растет на кустарнике, листья расположены по всей длине стебля, а в период цветения куст усыпан яркими и пушистыми золотисто-желтыми соцветиями. Именно из-за этих соцветий золотарник раньше активно выращивали как декоративное растение на дачных клумбах. Кроме того, его любят пасечники, потому что на кусты активно летят пчелы, собирая большое количество пыльцы. Однако за яркой внешностью скрывается серьезная угроза для экосистемы.

Золотарник относится к инвазивным, то есть чужеродным видам растений, и способен стремительно разрастаться. По мнению эксперта, выходя за пределы сада, сорняк вытесняет другие местные виды. Даже один куст может давать до 100 тысяч семян в год, поэтому его нельзя выращивать. Кроме того, золотарник пожароопасен: это травянистое растение, и в зимний период вся его надземная часть отмирает, превращаясь к весне в сухой хворост, который легко воспламеняется. Достаточно одного окурка или спички, чтобы весь куст вспыхнул. Таким образом, последствия распространения золотарника выходят за рамки садового участка: он угрожает биоразнообразию и создает риск возгораний. Введение штрафа до 700 тысяч рублей — это попытка остановить дальнейшее распространение опасного вида и заставить владельцев относиться к посадкам ответственно.

Что делать, если золотарник уже растет на участке? Агроном дает конкретные рекомендации. Сразу после цветения нужно срезать соцветия и сжигать их. Нельзя использовать растение в качестве компоста, потому что семена могут дозреть и прорасти в почве. Также не стоит выбрасывать срезанные цветки в мусор, где семена способны размножаться самосевом. Примерно в октябре-ноябре можно срезать надземную часть куста, которая осталась без соцветий, и отправить ее в компост, но предварительно стебли необходимо измельчить, поскольку они довольно жесткие и плотные. Эти меры помогут не допустить распространения золотарника за пределы участка и снизить риски. Итог очевиден: канадский золотарник — красивое, но опасное растение, и с 2026 года его выращивание может обернуться крупным штрафом. Чтобы избежать проблем, дачникам стоит внимательно осмотреть свои участки и при обнаружении этого вида действовать согласно рекомендациям специалистов.

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