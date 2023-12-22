Свыше половины жителей Рязанской области занимаются спортом
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По словам министра физической культуры и спорта Рязанской области Владислава Фролова, свыше половины жителей данного региона занимаются спортом. Об этом сообщает 7info.
Он добавил, что рост численности населения, которые занимаются спортом, является главным критерием оценки работы ведомства в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
По мнению руководителя ведомства, в регионе созданы все условия для развития спортивной инфраструктуры.