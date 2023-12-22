Свыше половины жителей Рязанской области занимаются спортом

По словам министра физической культуры и спорта Рязанской области Владислава Фролова, свыше половины жителей данного региона занимаются спортом. Об этом сообщает 7info .

Он добавил, что рост численности населения, которые занимаются спортом, является главным критерием оценки работы ведомства в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

По мнению руководителя ведомства, в регионе созданы все условия для развития спортивной инфраструктуры.