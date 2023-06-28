Свыше ста заявок на съемки фильмов поступило в кинокомиссию Подмосковья с начала года

В кинокомиссию Московской области с начала текущего года поступило более ста заявок о проведении на территории региона съемок фильмов. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В ведомстве рассказали, что уже сейчас в Одинцовском и Ленинском округах проходят съемки криминальной комедии с участием народного артиста России Юрия Стоянова. Он играет роль вора-рецидивиста, который после освобождения из тюрьмы мечтает начать новую жизнь.

В Красногорске, Ленинском округе, Химках, Королеве и Балашихе в настоящее время проходят съемки сериала о следователе для федерального канала. Еще один детектив снимают в Подольске. В центре сюжета — история о начальнике уголовного розыска, который живет двойной жизнью.

На территории Балашихи, Люберец, Раменского, Дзержинского, Мытищ, Химок и Долгопрудного завершили съемки детективной мелодрамы о медсестре и библиотекаре, отметили в областном Минкульте.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом один из древнейших городов страны — Верею. Он отметил, что при благоустройстве муниципалитета будет сохранена историческая застройка.