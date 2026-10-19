Сын Наташи Королевой отправляется в Японию

24-летний Архип Глушко, сын 53-летней Наташи Королевой и 56-летнего танцора Сергея Глушко, выпустившийся из МГИМО, не смог найти работу в России. Он разослал резюме, получил несколько откликов, но подходящего места не нашел, сообщил VOICE со ссылкой на певицу.

По ее словам, особенно сложно оказалось найти вакансию, связанную с японским языком. Архип владеет английским и японским, в магистратуре специализировался на экономике.

«Сын говорит на японском, преподает на японском, ему нравится эта страна. Я не понимаю, как это все случилось», — призналась артистка.

Недавно Архип получил долгожданное приглашение от зарубежной компании и уже начал оформлять рабочую визу в Японию. По словам Наташи, сын не делится деталями, но говорит, что ему нравится перспектива переезда. Планируется, что он уедет в Японию на год.

Ранее Наташа Королева высказалась о смерти музыкального критика.